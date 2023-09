News

LG Channels 3.0 mit neuem Design für TV-Streaming

LG präsentiert sein TV-Streaming-Angebot LG Channels 3.0 mit einer neuen Benutzeroberfläche, die eine modernere Optik, verbesserte Navigation und einen optimierten Channel-Guide bieten soll.

Die neue Benutzeroberfläche ist in die Bereiche Home, Live und On Demand unterteilt. Die Startseite verfügt über ein Karussell, das einen einfachen Zugriff auf die Kanäle, kuratierte Sammlungen und Premium-On-Demand-Inhalte ermöglichen soll. Von der Live-Seite aus lassen sich nun direkt Live-Sender abspielen. Der neue Channel-Guide bedeckt nur die Hälfte des Bildschirms, sodass neben einem laufenden Live-Programm gleichzeitig ein weiteres Programm ausgewählt werden kann. Auf der Registerkarte „On Demand“ stehen Filme, Fernsehsendungen und Empfehlungen zur Auswahl.

LG Channels 3.0 wird in diesem Monat in Südkorea eingeführt und soll ab Oktober auch in anderen Märkten verfügbar sein.

