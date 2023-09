News

"Gesprengte Ketten" kommt zum 4K Ultra HD Blu-ray-Start noch einmal ins Kino

Capelight veröffentlicht "Gesprengte Ketten" (The Great Escape) in dieser Woche auf Ultra HD Blu-ray. Der Action-Klassiker von John Sturges aus dem Jahr 1963 mit Steve McQueen, James Garner, Richard Attenborough, Charles Bronson und Donald Pleasence erscheint am 22.09.2023 als Ultra HD Blu-ray-Mediabook inklusive Blu-ray Disc.

Zum 60. jährigen Jubiläum kommt "Gesprengte Ketten" außerdem auch nochmal zurück ins Kino. Im Rahmen eines Events wird der Film bereits am Dienstag in ausgewählten Kinos zu sehen sein. Wer diese Möglichkeit nicht vor Ort hat, bekommt alternativ mit der Ultra HD Blu-ray auch längerfristige Unterhaltung geboten.

Die Ultra HD Blu-ray enthält die ungeschnittene Kinofassung mit 172 Minuten Laufzeit und unterstützt neben HDR10 auch HDR10+. Als Bonus-Material sind eine ganze Reihe Making of-Featurettes und ein Audio-Kommentar geplant.

Gesprengte Ketten - Limited Collector's Edition Mediabook (Ultra HD Blu-ray / Blu-ray Disc)

Bildformat: 2,35:1 (Ultra HD Blu-ray: HDR10 & HDR10+)

Ton: Deutsch PCM 2.0, Englisch PCM 2.0, Deutsch DTS-HD MA 5.1, Englisch DTS-HD MA 5.1

Untertitel: Deutsch

Bonusmaterial:

Audiokommentar von Regisseur John Sturges, der Besetzung und der Filmcrew -

Nur auf Blu-ray: Featurettes: Fakt und Fiktion, Vorbereitung auf die Flucht, Flucht in die Freiheit, Ein Erfolg bei Kritikern und Publikum, Hintergründe, Weitere Interviews, Der wahre Virgil Hilts, Rückblick auf die Entstehung - Kinotrailer, Deutscher Trailer

24-seitiges Booklet

