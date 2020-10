News

Microsoft: Weitere Xbox Series X für Vorbesteller

Microsoft plant weitere Xbox Series X-Konsolen für Vorbesteller. Via Twitter kündigte Microsoft zusätzliche Konsolen in den nächsten Tagen an und präsentierte dazu einen kurzen Clip mit Logos von Media Markt und SATURN:

Wir haben euch gehört! Ihr wollt noch mehr Xbox Series X.

Bald kriegt ihr mehr! Checkt in den kommenden Tagen unsere Kanäle und verpasst nicht die Gelegenheit, euch eure Xbox Series X zu sichern.

Wann genau und in welchem Umfang weitere Konsolen für Vorbesteller angeboten werden sollen, ist noch offen. Während die Xbox Series X bei vielen Händlern derzeit ausverkauft ist, lässt sich die Xbox Series X ohne Ultra HD Blu-ray-Laufwerk bei den meisten Händlern noch problemlos vorbestellen.

Microsofts neue Gaming-Konsolen sollen ab dem 10.11.2020 erhältlich sein. Die Xbox Series X kostet 499,99 EUR, die Xbox Series S ohne Ultra HD Blu-ray-Laufwerk und reduzierter Hardware-Leistung 299,99 EUR.

