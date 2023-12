News

Martin Scorseses "Killers of the Flower Moon" jetzt in 4K bei Apple & Amazon Prime Video

Martin Scorseses "Killers of the Flower Moon" mit Leonardo DiCaprio und Robert De Niro ist ab sofort in 4K zum Streaming u.a. bei Apple und Amazon Prime Video erhältlich. Der für den Streaming-Dienst Apple TV+ produzierte Film bekam auch hierzulande im Oktober einen eigenen Kinostart und steht jetzt auch ohne Abo zum Verleih und zumindest bei Apple auch zum Kauf inklusive Dolby Vision und deutschem Dolby Atmos-Ton zur Auswahl.

Basierend auf David Granns Bestseller "Killers of the Flower Moon" spielt der Film im Oklahoma der 1920er Jahre und schildert den Serienmord an Mitgliedern der ölreichen Osage Nation die als "Reign of Terror" bekannt wurden.

Apple TV+

