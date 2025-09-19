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Marantz Cinema 40 & ASCENDO Heimkino-Set zum rabattierten Bundle-Preis

Bildquelle: HiFi Forum Baiersdorf

Mit dem Marantz Cinema 40 AV-Receiver und den ASCENDO On-Wall-Lautsprechern präsentiert das HiFi Forum Baiersdorf ein flexibles und sehr leistungsfähiges Heimkino-Set mit 10% Preisvorteil.

Der Cinema 40 liefert modernste AV-Technik, befeuert bis zu 9.4 Kanäle und kommt natürlich mit Support für Dolby Atmos, DTS:X und Auro-3D samt Auro-Matic daher. Im Bundle wird er ergänzt durch drei ASCENDO THE6 PASSIVE ON WALL Lautsprechern für den Frontbereich, zwei THE5 PASSIVE ON WALL für Surround und den kräftigen THE12 SUB. Das Ergebnis: ein absolut homogenes Klangbild, beeindruckende Dynamik und präzise, trockene Bässe für ein authentisches, immersives Heimkino-Spektakel.

Das HiFi Forum Baiersdorf bietet das Perfect Match Heimkino-Paket aktuell zum attraktiven Sonderpreis an. Alle Infos dazu hier:

HiFi Forum Baiersdorf

HiFi Forum GmbH

Breslauer Str. 29

91083 Baiersdorf bei Nürnberg

Telefon: +49 9133 60629-0

https://www.hififorum.de/

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