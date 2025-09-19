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Sony speckt PlayStation 5 Digital Edition ab

Sony bringt eine neue Revision der PlayStation 5 Digital Edition in den Handel. Die PS5 mit der Modellnummer CFI-2100 verfügt im Unterschied zum bisherigen Modell über eine kleinere SSD mit lediglich 825 GB Speicher statt 1 TB. Die 1 TB-Version ist aktuell noch zum gleichen Preis von rund 399 EUR im Handel erhältlich.

Für die klassische PlayStation 5 mit Ultra HD Blu-ray-Laufwerk wurde noch keine abgespeckte Version angekündigt. Die PlayStation 5 Pro verfügt über eine 2 TB SSD.

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