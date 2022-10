News

Magna vertreibt Pioneer, Onkyo und Integra in Deutschland

Magnat übernimmt in Deutschland den Vertrieb der Marken Pioneer, Onkyo und Integra. Laut einer Mitteilung der "Premium Audio Company" (PAC) sollen außerdem auch die Lautsprecher von Klipsch und Jamo hierzulande über die Magnat Audio-Produkte GmbH vertrieben werden.

Durch die Insolvenz der Onkyo Home Entertainment Corporation in Japan im Frühjahr stand die Zukunft für Pioneer, Onkyo und Integra längere Zeit in der Schwebe. PAC ist eine hundertprozentige Tochterfirma von VOXX International und hatte in einem Joint Venture zusammen mit Sharp bereits im September 2021 die Marken Onkyo und Integra übernommen sowie eine Vertriebsvereinbarung mit Pioneer abgeschlossen.

Die Produktion der Geräte von Pioneer, Onkyo und Integra, darunter AV- und Stereo-Receiver, Verstärker und HiFi-Komponenten erfolgt durch Sharp.

