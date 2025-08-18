"M3GAN 2.0" erscheint als "Uncut Version" auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc
Universal veröffentlicht "M3GAN 2.0" im Oktober auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Der Blumhouse-Thriller erscheint am 02.10.2025 fürs Heimkino. Alle Blu-ray-Varianten enthalten neben der Kinofassung auch die ungeschnittene Version. Diese ist rund fünf Minuten länger hat aber ebenso wie die Kinofassung eine FSK-Freigabe ab 16 Jahren erhalten.
Alle Blu-ray-Varianten sind mit deutschem und englischem Dolby Atmos-Ton ausgestattet. Als Bonus-Material sind mehrere Making of-Featurettes geplant. Die Ultra HD Blu-ray wird auch als Steelbook veröffentlicht.
