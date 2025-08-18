News

"Der phönizische Meisterstreich" im Oktober auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc

Universal veröffentlicht "Der phönizische Meisterstreich" (The Phoenician Scheme) im Oktober auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Der neueste Film von Wes Anderson mit Benicio Del Toro, Michael Cera, Tom Hanks, Tom, Bryan Cranston und Riz Ahmed erscheint am 09.10.2025 fürs Heimkino.

Alle Blu-ray-Varianten werden mit englischem Dolby Atmos-Ton und einem deutschen Dolby Digital 5.1-Mix ausgestattet sein. Als Bonus-Material sind mehrere Making of-Featurettes geplant.

