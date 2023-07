News

LG Channels und webOS für noch mehr Geräte geplant

LG kündigt einen umfangreichen Ausbau seines "LG Channels"-Angebots an und will sein Betriebssystem webOS auf noch mehr Geräten auch anderer Hersteller anbieten:

"Das Unternehmen wird über einen Zeitraum von fünf Jahren mehr als eine Billion KRW investieren, um die Wettbewerbsfähigkeit weiter zu stärken und das Wachstum von LG Channels – einer werbebasierten kostenlosen Sendeplattform – voranzutreiben. Die Nutzerzahlen von LG Channels stieg von 20 Millionen Nutzern in 25 Ländern im letzten Jahr auf 48 Millionen Nutzer in 29 Ländern in 2023. Um quantitatives Wachstum zu erreichen, wird LG die Touchpoints mit den Kunden erweitern, indem das Angebot der webOS-Plattform auch für externe TV-Marken verfügbar gemacht und die Anwendung von webOS auf andere Produktgruppen ausgeweitet wird."

LG will seinen TV-Geschäftsbereich zum Jahreswechsel 2023/24 zu einem „Medien- und Unterhaltungsdienstleister“ ausbauen. Dazu soll es noch mehr Inhalte und Services aber auch mehr Werbung auf der webOS-Plattform geben, deren Flagschiffe die LG OLED- und LG QNED-Fernseher sind.

LG bietet webOS bereits seit 2021 auch für andere TV-Hersteller an. Lizenznehmer von webOS können neben dem Design und Funktionen des TV-Betriebssystems auch zahlreiche Apps wie Netflix, YouTube, Amazon Prime Video und DAZN sowie die LG Channels nutzen.

