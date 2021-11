News

LG-Fernseher unterstützen Nvidia GeForce NOW Cloud Gaming

LG kündigt den Start von "Nvidia GeForce NOW Cloud Gaming" auf seinen Smart TVs mit webOS an. Die App soll als Beta-Version noch in dieser Woche im LG Content Store für ausgewählte LG 4K OLED, QNED Mini LED und NanoCell TV-Fernseher des Modelljahrs 2021 erscheinen.

Zum Start werden über 35 Games wie "Marvel’s Guardians of the Galaxy" oder die "Crysis Remastered Trilogy" angeboten, die sich mit einem Controller als Live-Stream auf dem Fernseher spielen lassen.

Die cloudbasierten Spiele werden bis zu 1080p und 60 fps unterstützen und von NVIDIA-Datenzentren mit RTX-Hardware in der ganzen Welt übertragen.

Eine komplette Liste der LG-Fernseher mit Unterstützung für "Nvidia GeForce NOW Cloud Gaming" soll zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht werden.

LG-Fernseher bei Amazon.de

Bildquelle: LG

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.