StudioCanal: Neue Details zur"Terminator 2 - 30th Anniversary Edition" auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc

StudioCanal veröffentlicht "Terminator 2" in einer neuen "30th Anniversary Edition" im Steelbook. Diese enthält den James Cameron-Klassiker auf Ultra HD Blu-ray, Blu-ray 3D sowie Blu-ray Disc und soll ab dem 09.12.2021 im Handel erhältlich sein. Da es wohl einige Nachfragen zu den Veränderungen beim deutschen 7.1-Ton der Kinofassung gegeben hat, wurden jetzt von StudioCanal weitere Einzelheiten bekannt gegeben:

Was beinhaltet die Überarbeitung?

Es handelt sich um einen Remix, für den die deutschen Dialogspuren vom originalen deutschen Dolby SR-Ton (identisch zum Laserdisc-Release) übernommen wurden und mit dem englischen 5.1 Home Entertainment Remix von Gary Rydstrom kombiniert wurden. Da die cleanen ungemischten Dialogspuren der deutschen Synchronfassung leider nicht mehr zur Verfügung stehen, haben wir so auf die ursprünglichste und am wenigsten bearbeitete Version der Dialogspuren zurückgegriffen, die zugänglich waren, und diese mit dem englischen Home Entertainment Mix, der von Sound Designer Gary Rydstorm persönlich gemixt wurde, zusammengeführt. Alle deutschen Dialoge wurden dazu geschnitten und in das Rydstrom-Master integriert. Ziel der Überarbeitung war sowohl die Erhaltung des Klangcharakters der ursprünglichen deutschen Kinofassung, als auch die Übernahme der Dynamik und Klangfarbe des Rystrom-Mixes.

Dann ist es ein neuer 7.1 Ton aus dem englischen 5.1 Remix?

Es ist tatsächlich zunächst eine deutsche 5.1 Mischung entstanden, die aufgrund der technischen Besonderheiten der Blu-ray mit Seamless Branching für das Disc-Authoring in einen 7.1 Ton umgewandelt werden musste, anders war in diesem Falle keine technische Umsetzung möglich. Diese neue 7.1 Mischung basiert in Dynamik und Surround-Spreizung weitgehend auf dem Gary Rydstrom Mix. Die beiden hinteren Surround-Kanäle wurden auf die 4 Surround-Kanäle verteilt, so dass sich sowohl bei 7.1 Wiedergabe, als auch beim 5.1 Downmix ein nahezu identisches Klangbild einstellt.

Zusätzlicher deutscher Original-Stereoton für die Kinofassung auf der UHD

Zusätzlich zu der neu überarbeiteten deutschen 7.1 Tonspur enthält die 4K UHD den Original-Stereoton von 1991, der auch auf der deutschen Laserdisc Veröffentlichung enthalten war. (Dieser zusätzliche Ton ist nicht auf BD & 3D BD enthalten.)

Im Unterschied zu den Optimierungen für den Ton wird die neue "Terminator 2 - 30th Anniversary Edition" aber keine Verbesserungen der Bildqualität bieten, die von vielen Nutzern kritisiert und ein neues 4K-Remastering eingefordert wurde.

Exklusiv im eigenen Arthaus Shop sollten zeitgleich auch noch eine "Limited 30th Anniversary Endo Skull Edition" sowie eine "Limited 30th Anniversary Vinyl Edition" erscheinen. Die "Endo Skull Edition" wird aber aufgrund von unvorhergesehen Verzögerungen der Lieferkette auf 2022 verschoben. Der genaue VÖ-Termin ist noch offen.

