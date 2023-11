News

Klipsch präsentiert The One Plus und The Three Plus

Bildquelle: Klipsch

Klipsch bietet mit dem One Plus und Three Plus zwei neue flexible Lautsprechersysteme an. Die vom Hersteller als "All-In-One-Anlagen" bezeichneten Komponenten kommen mit Bluetooth 5.3, einem USB-Eingang für den Direktanschluss von PC, Mac, Streamer sowie weiteren Anschlussmöglichkeiten und App-Steuerung daher. Der kompakte Klipsch One Plus bietet einen zusätzlichen 3,5mm Klinkeneingang und der größere Three Plus kann über den optischen Eingang z.B. mit dem TV verbunden werden und ist außerdem mit Cinch-Anschlüssen inklusive Phono-Eingang für Plattenspieler mit MM-System bestückt.

Beide lassen sich mit der Klipsch Connect App für iOS und Android bedienen. Mit dabei ist auch ein Equalizer mit Raumanpassung sowie der "Klipsch Broadcast Mode" für eine drahtlose Kopplung von bis zu zehn Einzelsystemen. Der One Plus ist mit zwei Mittelhochtonlautsprechern von je 6cm Durchmesser und einem 12cm Subwoofer versehen. Der größere Three Plus ist ebenso mit zwei Mittelhochtoneinheiten bestückt. Hinzu kommt ein aktives 13,5cm Chassis sowie zwei identisch große Passivmembranen. Die Leistung ist bei der kompakten Komponente mit 60 Watt, beim großen Three Plus mit 120 Watt angegeben.

Klipsch One Plus und Three Plus sind ab November 2023 zum Preis von 299 Euro und 399 Euro erhältlich.

