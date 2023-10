News

Kii Audio präsentiert neuen Aktivlautsprecher Kii SEVEN

Bildquelle: Kii Audio

Kii Audio präsentiert mit dem Kii SEVEN ein neues Wireless Music System. Eine hohe Klangqualität stand bei der Entwicklung des kompakten Aktivlautsprechers an erster Stelle. Besonderheit ist laut Hersteller beim Kii SEVEN die gerichtete nierenförmige Abstrahlung, durch die ein Großteil des negativen Einflusses des Hörraums eliminiert wird. Kii Audio setzt hier auf die eigens entwickelte "Active Wave Focusing"-Technologie. Hochauflösenden Klang kombiniert Kii SEVEN mit modernen und smarten Funktionen. Zusammen mit der Kii HOME App für Multi-Room-Funktionalität und Streaming (Bluetooth, AirPlay 2, Dante Audio, Roon ready - Spotify Connect, Tidal Connect, Qobuz Connect sollen zusätzlich nach einem Update möglich sein) wird ein hohes Maß an Kontrolle und Einstellmöglichkeiten geboten. Unabhängig davon, ob man mit einer einzigen Kii SEVEN im Wohnzimmer beginnt oder sich gleich für ein ganzes Dutzend Lautsprecher, die im ganzen Haus verteilt sind, entscheidet. Bis zu zwölf separate Zonen können gesetzt und z.B. mit unterschiedlichen Klangeinstellungen versehen werden. Die Monitor-Lautsprecher sollen sich sowohl als Einzelkomponente als auch im Stereo-Setup oder auch für größere 3D-Audio-Konfigurationen exzellent eignen, zuhause oder im Studio-Einsatz.

Zusätzlich zur App kann man die Features und Klangeinstellungen auch über das rückseitige Touchpad aufrufen. Auch analoge Eingänge (XLR,TRS) und AES sind an Bord. An Leistung stehen 600 Watt zur Verfügung. Bei der Bestückung stehen dem 1"-Hochtöner und 5"-Mitteltöner zwei seitlich platzierte 6,5"-Tieftöner zur Seite. Die Optik ist schlank, modern und ansprechend, die Verarbeitungsqualität soll laut Kii Audio von passioniertem Handwerk und Liebe zum Detail in jedem Aspekt zeugen.

Die Kii SEVEN ist ab Anfang 2024 verfügbar. Der Einzelpreis liegt bei 3.795,00 Euro, das Paar ist für 7.590,00 Euro erhältlich.

