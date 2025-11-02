News

"Keith Jarrett: The Köln Concert" erscheint als "50th Anniversary" Vinyl LP-Edition

ECM veröffentlicht "Keith Jarrett: The Köln Concert" als "50 Anniversary Edition". Die limitierte Sonderedition des Konzerts von Keith Jarrett im Januar 1975 erscheint am 12.12.2025 als Doppel-LP. Die zwei Schallplatten werden in einer Tip-On-Gatefold-Hülle mit einem eingeklebten 8-seitigen Booklet präsentiert, das einen neuen Begleittext in Deutsch und Englisch sowie verschiedene Fotos enthält. Mit dabei ist auch ein Kunstdruck mit einem Foto und einer gedruckten Signatur von Keith Jarrett.

Bereits im Sommer 2025 erschien der Spielfilm "Köln 75" von Ido Fluk über die Hintergründe des Konzerts.

