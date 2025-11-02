News

"Jarhead" erscheint als 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbook

Universal veröffentlicht "Jarhead - Willkommen im Dreck" im Januar auf Ultra HD Blu-ray. Das Kriegs-Drama von Sam Mendes aus dem Jahr 2005 mit Jake Gyllenhaal, Jamie Foxx, Lucas Black und Peter Sarsgaard erscheint am 29.01.2026 als Ultra HD Blu-ray-Steelbook. Die Ultra HD Blu-ray wird voraussichtlich mit englischem Dolby Atmos- und deutschem 5.1-Ton ausgestattet sein. Als Bonus-Material sind u.a. ein Audiokommentar, Geschnittene und erweiterte Szenen sowie "Diaries" geplant.

