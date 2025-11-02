News
"Der rote Korsar" erscheint auf Blu-ray Disc
03.11.2025 (Karsten Serck)
OneGate Media veröffentlicht "Der rote Korsar" (The Crimson Pirate) im Januar auf Blu-ray Disc. Der Piratenfilm-Klassiker von Robert Siodmak aus dem Jahr 1952 mit Burt Lancaster, Eva Bartok und Christopher Lee erscheint am 02.01.2026 mit DTS HD MA 2.0-Ton in Deutsch und Englisch auf Blu-ray Disc.
