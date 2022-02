News

KEF stattet Blade und The Reference mit Metamaterial-Absorptionstechnologie aus

KEF bietet ab März 2022 die beiden Serien Blade und The Reference mit der neuen Metamaterial-Absorptionstechnologie an. MAT eliminiert 99% der Hochfrequenzverzerrungen und liefert laut KEF einen sehr reinen, natürlichen Klang. Wir konnten die innovative Technologie bereits beim Test der KEF LS 50 Meta erfahren und waren von der Performance des kompakten Lautsprechers nahezu ausnahmslos begeistert. In Blade und Reference Serien kommen maßgeschneiderte Uni-Q MAT-Treiber der 12. Generation zum Einsatz, außerdem ein verbessertes Frequenzweichen-Design zur Feinabstimmung und ein optimiertes Gehäusedesign.

Blade One und Blade Two werden mit der Metamaterial-Absorptionstechnologie als Blade One Meta und Blade Two Meta verfügbar sein, es stehen acht Oberflächen zur Verfügung, wobei fünf Gehäusefarben mit sechs Treibermembranfarben kombiniert werden können: Piano Black/Copper, Piano Black/Grey, Frosted Blue/Blue, Frosted Blue/Bronze, Charcoal Grey/Red, Charcoal Grey/Bronze, Racing Red/Grey, Arctic White/Champagne. Ab Juni 2022 sollen auf Anfrage individuelle Ausführungen zu haben sein.

Bei der The Reference gibt es fünf Ausführungen, bei denen drei Gehäusefarben mit fünf Treibermembranfarben kombiniert werden können: Satin Walnut/Silver, High-Gloss White/Blue, High-Gloss White Champagne, High-Gloss Black/Grey, High-Gloss Black/Copper. S-RF1 Standfüße für Reference 1 Meta und The Reference Frontblenden sind als Zubehör separat erhältlich.

Am Wochenende wird es ein ausführliches Special zu den neuen KEF-Komponenten mit MAT geben.

Preise und Verfügbarkeit:

Blade One Meta: 35.000 Euro

Blade One Meta (Custom Colour): 39.000 Euro

Blade Two Meta: 26.000 Euro

Blade Two Meta (Custom Colour): 29.000 Euro

Reference 5 Meta: 20.000 Euro

Reference 3 Meta: 13.500 Euro

Reference 1 Meta: 9.000 Euro

Reference 4 Meta: 7.500 Euro

Reference 2 Meta: 5.500 Euro

S-RF1 Standfüße (Paar): 1.200 Euro

REF 8b Subwoofer: 7.500 Euro

Verfügbarkeit: März 2022

