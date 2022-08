News

"John Wick"-Serie "The Continental" bei neuem Streaming-Anbieter

Lionsgate plant bereits seit einiger Zeit einen "John Wick" Spin Off fürs Pay TV. Die Serie "The Continental" dreht sich um die Vorgeschichte des "Killer-Hotels" aus den John Wick-Filmen und sollte ursprünglich beim Sender "STARZ" starten. Doch jetzt hat sich Universal die Rechte gesichert und will "The Continental" beim Streaming-Dienst Peacock zeigen.

Für die Event-Serie mit 3 x 90 Minuten Spielzeit wurde u.a. Mel Gibson als Darsteller verpflichtet. "The Continental" spielt im Jahr 1975 und dreht sich um den Hotel-Betreiber Winston Scott im jüngeren Alter, der in den "John Wick"-Filmen von Ian McShane gespielt wurde. In der Serie wird Colin Woodell (The Flight Attendant) die Hauptrolle übernehmen.

Der Starttermin für "The Continental" ist noch offen. Im Kino soll "John Wick" m nächsten Jahr auf die Leinwände zurückkehren. Der vierte Teil der Action-Reihe mit Keanu Reeves wurde aufgrund der Corona-Pandemie bereits mehrfach verschoben und soll laut den aktuellen Planungen am 23.03.2023 in den deutschen Kinos starten.

