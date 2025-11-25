News
Jean-Paul Belmondo-Klassiker erscheinen auf Blu-ray Disc
25.11.2025 (Karsten Serck)
StudioCanal veröffentlicht im Februar zwei Jean-Paul Belmondo-Klassiker auf Blu-ray Disc. Die beiden Filme "Die Glorreichen" (in der 106 Minuten Uncut-Fassung) und "Ein irrer Typ" erscheinen am 26.02.2026 mit deutschem und französischem 2.0-Ton auf Blu-ray Disc. "Ein irrer Typ" wurde auch bereits in der "Best of Jean-Paul Belmondo Edition" mit zehn Filmen auf Blu-ray Disc veröffentlicht.
