James Cameron plant "Hiroshima"-Kinofilm nach "Avatar 3"

James Cameron hat sich gegenüber der LA Times über seine Pläne für weitere Kinofilme geäußert und will sich nach "Avatar 3" zunächst einem ganz anderen Thema widmen. Cameron plant eine Verfilmung von Charles R. Pellegrinos "The Last Train From Hiroshima: The Survivors Look Back" und hat sich dafür u.a. durch ein Interview mit Tsutomu Yamaguchi, dem einzigen bekannten Überlebenden beider Atombomben-Angriffe auf Hiroshima and Nagasaki im Zweiten Weltkrieg vorbereitet.

Cameron sieht den Krieg in der Ukraine als Motivation für das Thema, um durch den Blick auf Hiroshima daran zu erinnern, was Atomwaffen im Einsatz gegen Menschen wirklich anrichten können. Einen genauen Zeitplan nennt James Cameron bislang noch nicht für seinen Hiroshima-Film.

Nach "Avatar: The Way of Water" soll "Avatar 3" im Dezember 2024 und "Avatar 4" im Dezember 2026 ins Kino kommen. Vor 2025 dürfte das Hiroshima-Drama somit nicht im Kino zu sehen sein.

Unsere Filmkritik zu "Avatar: The Way of Water" finden Sie hier.

