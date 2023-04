News

James Bond-Show "007’s Road to a Million" startet in diesem Jahr bei Amazon Prime Video

Amazon Prime Video plant eine Serie rund um James Bond. Die achtteilige Show "007’s Road to a Million" wird von Michael G Wilson und Barbara Broccoli mitproduziert und soll noch 2023 bei Amazon Prime Video starten. "007’s Road to a Million" ist keine fiktionale Serie sondern eine TV-Show, in der Zweier-Teams Aufgaben erfüllen und Quiz-Fragen beantworten müssen, um bis zu einer Million GBP zu gewinnen:

Gedreht an vielen ikonischen Bond-Schauplätzen - von den schottischen Highlands bis hin zu Venedig und Jamaika - wird 007's Road to a Million ein echter Test für Intelligenz, Ausdauer und Heldenmut sein. Um die Herausforderungen zu meistern und zur nächsten Aufgabe zu kommen, müssen die Kandidat:innen nicht nur Hindernisse überwinden, sondern auch Fragen richtig beantworten, die an den verschiedenen Schauplätzen auf der ganzen Welt versteckt sind, um zur nächsten Herausforderung zu gelangen.

Jetzt hat Prime Video angekündigt, dass der schottische Schauspieler Brian Cox (Succession) als "Controller" für die Serie verpflichtet wurde, dessen Rolle weit mehr sein soll als die eines Moderators:

"Der Controller" ist schurkisch und kultivier, erfreut sich an den immer schwierigeren Aufgaben und Fragen, die die Teilnehmer:innen bewältigen müssen. Millionen von Pfund liegen in seiner Hand - bis zu einer Million Pfund pro Paar -, aber leicht macht er es ihnen nicht. Während er im Verborgenen lauert, beobachtet und kontrolliert er alles.

Der genaue Starttermin von "007’s Road to a Million" bei Amazon Prime Video ist derzeit noch offen.

