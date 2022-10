News

"Iron Maiden: The Number of the Beast & Beast Over Hammersmith" erscheint als Vinyl-Edition

Iron Maiden veröffentlichen ihr Album "The Number of the Beast" in einer neuen Vinyl-Edition zusammen mit dem Live-Mitschnitt "Beast Over Hammersmith" aus dem Jahr 1982, bei dem der nur wenige Tage vor Veröffentlichung des Albums die Songs erstmals live in London vorgeführt wurden.

Das Set besteht aus drei LPs. Auf der ersten Platte ist das "The Number of the Beast" Studio-Album mit einem alternativem Tracklisting mit dem Song "Total Eclipse" anstelle von "Gangland" auf der zweiten Seite. Die zwei weiteren Platten enthalten das "Beast Over Hammersmith"-Konzert.

Die "Iron Maiden: The Number of the Beast & Beast Over Hammersmith" Vinyl-Edition wird am 18.11.2022 veröffentlicht.

"Iron Maiden: The Number of the Beast & Beast Over Hammersmith" Tracklisting

Disc 1 – The Number Of The Beast

Side 1:

Anzeige

Invaders Children Of The Damned The Prisoner 22 Acacia Avenue

Side 2:

The Number Of The Beast Run To The Hills Total Eclipse Hallowed Be Thy Name

Disc 2 – Beast Over Hammersmith

Side 3:

Murders In The Rue Morgue Wrathchild Run To The Hills Children of The Damned The Number Of The Beast

Side 4:

Another Life Killers 22 Acacia Avenue Total Eclipse Transylvania

Disc 3 – Beast Over Hammersmith

Side 5:

Anzeige

The Prisoner Hallowed Be Thy Name Phantom Of The Opera Iron Maiden

Side 6:

Sanctuary Drifter Running Free Prowler

Anzeige

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.