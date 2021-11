News

"In den Krallen des Hexenjägers" als günstigere 4K Ultra HD Blu-ray

NSM veröffentlicht "In den Krallen des Hexenjägers" (The Devil's Touch) im November noch einmal in einer einfacheren Version auf Ultra HD Blu-ray. Der Horror-Film aus dem Jahr 1971 erscheint am 26.11.2021 und wird mit einer deutschen und englischen DTS HD 2.0-Tonspur sowie einer alternativen Synchronisation ausgestattet sein. Zum Bonus-Material gehören u.a. Audio-Kommentare und eine Making of.

"In den Krallen des Hexenjägers" ist bereits seit dem September als Ultra HD Blu-ray-Mediabook mit 2 Discs im Handel erhältlich.

