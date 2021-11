News

"Harry Potter und der Stein der Weisen" als "3D Anniversary Version" im Kino

Warner bringt "Harry Potter und der Stein der Weisen" zum 20-jährigen Jubiläum noch einmal zurück ins Kino und zeigt den ersten Film der Harry Potter-Reihe erstmals auch in 3D. Die "3D Anniversary Version" von "Harry Potter und der Stein der Weisen" ist seit dem 04.11.2021 in ausgewählten Kinos in 4K und 3D zu sehen.

Warner hat bereits neue "Jubiläumseditionen" auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc veröffentlicht und im Dezember folgt auch noch eine neue "Hogwarts Express"-Sammleredition mit allen Harry Potter-Filmen auf Ultra HD Blu-ray. Eine Blu-ray 3D von "Harry Potter und der Stein der Weisen" wurde aber noch nicht angekündigt.

alternativ:

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.