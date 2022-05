News

"In 80 Tagen um die Welt" jetzt in 4K & HDR bei Amazon Prime Video & Apple iTunes sowie auf Blu-ray Disc

StudioCanal bietet "In 80 Tagen um die Welt" jetzt in 4K & HDR bei Amazon Prime Video und im Apple iTunes Store zum Kauf und Verleih an.

Die animierte Neuverfilmung des Jules Verne-Klassikers von Samuel Tourneux ist ab sofort auch auf Blu-ray Disc erhältlich. Eine Ultra HD Blu-ray wurde aber nicht veröffentlicht.

