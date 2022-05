News

"Hunter's Moon - Die Nacht des Wolfs" jetzt in 4K bei Amazon Prime Video & Apple iTunes sowie bald auf Blu-ray Disc

Tiberius Film bietet "Hunter's Moon - Die Nacht des Wolfs" jetzt in 4K bei Amazon Prime Video und im Apple iTunes Store zum Kauf an. Bei Amazon wird der Film auch in HDR präsentiert während bei Apple dazu bislang keine Angaben gemacht werden.

Der Horror-Thriller mit Thomas Jane erscheint am 03.06.2022 auch auf Blu-ray Disc. Eine Ultra HD Blu-ray ist aber nicht geplant

