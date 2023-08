News

Samsung The Frame erscheint als limitierte Disney-Edition

Bildquelle: Samsung

Anlässlich des 100. Geburtstags von Disney präsentiert Samsung den The Frame Lifestyle TV in einer limitierten Sonderedition. Die "The Frame-Disney100 Edition" kommt in exklusiver Disney100-Signature-Farbe und mit einer Solar Smart Remote Fernbedienung im Mickey Mouse-Look daher. Erhältlich ist der Fernseher in den Größen 55, 65 und 75 Zoll. Der The Frame TV mit Disney-gebrandetem Metallrahmen in Platinsilber ist auf 100 Stück limitiert. Die Sonderedition wartet mit 100 Disney-Motiven auf, die im Samsung Art Store kostenlos abgerufen werden können. Mit Inhalten von Walt Disney Animation Studios, Pixar Animation Studios sowie Marvel, Lucasfilm und National Geographic kann man sich direkt über den TV eine eigene Disney-Galerie zusammenstellen und präsentieren.

Die auf 100 Stück limitierte „The Frame-Disney100 Edition“ ist exklusiv und nur solange der Vorrat reicht im Samsung Onlineshop unter www.samsung.com erhältlich. Der Preis für den TV in 65" beträgt 2.199 Euro.

