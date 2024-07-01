News

Horror-Thriller "The Nail Gun Massacre" erscheint auf Blu-ray Disc

Astro veröffentlicht "The Nail Gun Massacre - Blutgericht in Arizona" im Juli auf Blu-ray Disc. Der ehemals indizierte Horror-Thriller aus dem Jahr 1985 erscheint am 30.07.2024 in der Uncut-Fassung mit FSK 16-Freigabe in einer "Full-Sleeve Scanavo-Box" auf Blu-ray Disc. Als Bonus-Material sind u.a. ein Making of, Trailer und ein "Behind the Scenes"-Special dabei.

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.