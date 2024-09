News

Hisense ist jetzt zweitgrößter TV-Hersteller

Bildquelle: Hisense

Hisense baut seine Marktanteile im globalen TV-Geschäft weiter aus. Laut aktueller Daten des Marktforschungsinstituts Omdia belegt Hisense mit einem Liefervolumen von 6,32 Millionen Fernsehern im 1. Quartal 2024 weltweit den zweiten Platz. Bei den Bildriesen mit 100" führt Hisense auf Platz 1 sogar das Ranking an.

Im ersten Quartal 2024 verzeichnete Hisense weltweit 13,6% Anteil an der Gesamtzahl der TV-Auslieferungen, der globale Umsatzanteil im gleichen Zeitraum liegt bei 12,1%. Beim Liefervolumen der Laser-TVs erzielte Hisense in diesem Bereich einen Anteil von 53,4% in Q1 2024.

Weitere Infos zu den Produktneuheiten von Hisense im TV- und Projektorbereich gibt es hier:

