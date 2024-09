News

Viele Neuheiten von Sofanella und Showrooms zum Ausprobieren

Der Möbelversand-Spezialist Sofanella präsentiert für den Sommer eine ganze Reihe von neuen Sofa-Serien. Während im letzten Jahr vor allem viele neue Sofa-Serien fürs Heimkino eingeführt wurden, steht diesmal das Wohnzimmer im Vordergrund. Die vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten erlauben aber natürlich ebenso den Einsatz in Umgebungen mit Fernseher und Surround-Anlage. Wir stellen die Highlights der neuen Kollektionen vor:

Kollektion Bellagio

Das Besondere an dem Modell ist die Ottomane, die über 3 Motoren verfügt. Der erste Motor lässt die Kopflehne nach oben verstellen. Der 2. und 3. Motor lässt die ganze Sitzfläche nach vorne und nach oben bewegen. Die 3-Sitzer und 2-Sitzer Variante hat die klassische Relaxfunktion und Kopfteilverstellung. Die Füße stehen in den Farbvarianten "Silber Chrome" und "Matt Schwarz" zur Auswahl.

Verfügbare Varianten:

Kollektion Milazzo

Besonderheiten:

Elektrisch verstellbare Sitze

Kopflehnen lassen sich mechanisch in vielen Stufen verstellen

Rundes Daybed

USB Anschlüsse

Organische Formsprache

Mittelkonsole mit Stauraum, USB und USB-C Anschluss, wireless charging und elektrischem Getränkefach Verfügbare Varianten: Leder Ecksofa

Leder Wohnlandschaft

Stoff Ecksofa

Stoff Wohnlandschaft Kollektion Mezzano

Besonderheiten:

Die Besonderheit ist der Stauraum mit Getränkehalterung an den Armlehnen. Außerdem gibt es einen USB-Anschluss, stufenweise verstellbare Kopflehnen und extra gepolsterte Kopflehnen.

Verfügbare Varianten:

Kollektion Como

Das besondere an dem Sofa ist die höhenverstellbare Kopflehne pro Sitz, die jeweils elektrisch auch nach vorne verstellt werden kann. Zudem hat das Sofa USB-Anschlüsse.

Verfügbare Varianten:

Kollektion Ceprano

Das Sofa ist gesteppt und hat höhenverstellbare Kopflehnen, die sich zusätzlich elektrisch im Neigungswinkel verstellen.

Verfügbare Varianten:

Kollektion Barletta

Das Besondere an dieser Kollektion ist die schlichte Formsprache und der günstige Preis. Zudem ist die Form schmal und kompakt, was auch die Verwendung in kleinen Wohnzimmern vereinfacht. Die Kopflehnen sind an jedem Funktionssitz dran und in 2 Stufen mechanisch einstellbar sowie abnehmbar. Das Ecksofa hat eine Mittelkonsole mit einer dunkelbraunen Holzablage.

Verfügbare Varianten:

Nähere Informationen zu allen Sofanella-Sofas gibt es im Online-Shop unter www.sofanella.de, der auch eine Vorschau auf die verschiedenen Farbvarianten der Sofas direkt in der Produktübersicht ermöglicht.

www.sofanella.de

Bildquelle: Sofanella

