"Hi-Five" mit Dolby Atmos auf Blu-ray Disc

Im Dezember veröffentlicht Ascot Elite "Hi-Five" auf Blu-ray Disc. Das koreanische Action-Abenteuer über einen Organspender, der fünf gewöhnliche Menschen mit Superkräften ausgestattett hat, erscheint am 11.12.2025 fürs Heimkino.

Die Blu-ray Disc wird mit deutschem DTS-HD MA 5.1-Ton und einem koreanischen Dolby Atmos-Mix ausgestattet sein.

