HBO Max auch im Bundle mit RTL+

Warner Bros. Discovery bietet seinen Streaming-Dienst HBO Max zum Start am 13. Januar 2026 in Deutschland auch im Bundle mit RTL+ an.

RTL+ Premium und das HBO Max Basis-Abo mit Werbung kosten 11,99 Euro im Monat statt 15,98 Euro bei getrennter Buchung beider Dienste. Alternativ wird das Bundle RTL+ Premium Werbefrei und HBO Max Standard für 17,99 Euro monatlich angeboten (statt 24,98 Euro, bei getrennter Buchung beider Dienste). Im ersten Monat nach dem Start von HBO Max bis 13. Februar 2026 gibt es ein Einführungsangebot mit RTL+ Premium und HBO Max Basis (mit Werbung) für 9,99 Euro oder RTL+ Premium Werbefrei und HBO Max Standard für 15,99 Euro im Monat. Ein Bundle mit HBO Max Premium inklusive 4K-Streaming ist nicht dabei.

Das HBO Max Einzel-Abo steht in den folgenden Abo-Varianten in Deutschland und Österreich zur Auswahl:

Basis-Abo mit Werbung: Auf zwei Geräten gleichzeitig streamen in Full HD.

- Ab Januar 2026 zum Preis von 5,99 Euro/Monat bis Dezember 2026

- Ab 1. Januar 2027 für 6,99 Euro/Monat.

- Ab Januar 2026 zum Preis von 11,99 Euro/Monat bis Dezember 2026

- Ab 1. Januar 2027 für 12,99 Euro/Monat.

- Ab Januar 2026 zum Preis von 16,99 Euro/Monat bis Dezember 2026

- Ab 1. Januar 2027 für 17,99 Euro/Monat.

Die Olympischen Spiele werden in Deutschland parallel auch über den Streaming-Dienst Discovery+ gezeigt, der auch als Channel-Abo bei Amazon Prime Video verfügbar ist.

