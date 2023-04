News

"Hans Zimmer Live" jetzt wieder auf Europa-Tournee

Hans Zimmer geht wieder auf Tournee und präsentiert unter dem Motto "Hans Zimmer Live" bis zum Sommer ausgewählte Highlights seiner Hollywood-Karriere zusammen mit seiner Band und dem "Odessa Orchestra & Friends" in 15 europäischen Ländern. Das Eröffnungskonzert fand bereits am Sonntag in Oberhausen statt. In Deutschland sind von April bis Juni u.a. noch Konzerte in Frankfurt, Stuttgart, Hamburg, Berlin und Köln geplant. Ein Großteil der Tickets ist bereits ausverkauft. Derzeit sind noch einzene Karten für das zweite Konzert in Berlin am 27.05.2023 ab 255 EUR erhältlich.

Im Unterschied zu früheren Konzert-Events des Filmkomponisten wurde "Hans Zimmer Live" bislang noch nicht auf Blu-ray Disc und DVD veröffentlicht. Seit März ist aber zumindest ein Konzertmitschnitt auf CD und LP erhältlich. Das rund zweistündige Album enthält Neueinspielungen von der Tournee 2022 mit Soundtrack-Melodien aus Filmen wie "Dune", "Inception", "The Dark Knight", "Dunkirk" oder "Interstellar". "Hans Zimmer Live" ist als Doppel-CD und 4 LP-Box erhältlich. Die Vinyl-Edition besteht aus vier 180 Gramm-Schallplatten mit Direct Metal Mastering.

Hans Zimmer Live Tracklisting

Disk 1

1 Dune: House Atreides (Live)

2 Inception: Mombasa (Live)

3 Wonder Woman Suite: Part 1 (Live)

4 Wonder Woman Suite: Part 2 (Live)

5 Wonder Woman Suite: Part 3 (Live)

6 Man of Steel Suite: Part 1 "What Are You Going to Do When You Are Not Saving the World?" (Live)

7 Man of Steel Suite: Part 2 (Live)

8 Gladiator Suite: Part 1 (Live)

9 Gladiator Suite: Part 2 (Live)

10 Gladiator Suite: Part 3 (Live)

11 Gladiator Suite: Part 4 (Live)

12 Pirates of the Caribbean Suite: Part 1 "Jack Sparrow" (Live)

13 Pirates of the Caribbean Suite: Part 2 (Live)

14 Pirates of the Caribbean Suite: Part 3 (Live)

15 Absurdities: Part 1 (Live)

16 Absurdities: Part 2 (Live)

Disk 2

1 The Last Samurai Suite: Part 1 (Live)

2 The Last Samurai Suite: Part 2 (Live)

3 The Last Samurai Suite: Part 3 (Live)

4 The Dark Knight Suite: Part 1 (Live)

5 The Dark Knight Suite: Part 2 (Live)

6 Dark Phoenix Suite (Live)

7 Dunkirk: Supermarine (Live)

8 Dune: Paul's Dream (Live)

9 Interstellar Suite: Part 1 (Live)

10 Interstellar Suite: Part 2 (Live)

11 The Lion King Suite: Part 1 "He Lives in You" (Live)

12 The Lion King Suite: Part 2 (Live)

13 The Lion King Suite: Part 3 (Live)

14 No Time To Die Suite (Live)

15 Inception: Time (Live)

