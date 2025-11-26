News

Horror-Thriller "Ghost Divers" erscheint auf Blu-ray Disc

Leonine veröffentlicht "Ghost Divers" auf Blu-ray Disc. Der Horror-Thriller über ein Meeresbiologen-Team, das in Mittelamerika auf den Spuren von legendenumwobenen Hai-Angriffen forscht, erscheint am 06.02.2026 fürs Heimkino. Die Blu-ray Disc wird voraussichtlich mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton ausgestattet sein.

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.