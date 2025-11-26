News

Analog-Tage 2025 am 28. und 29. November

An diesem Wochenende lädt das HiFi Forum Baiersdorf zu den Analog-Tagen 2025. Vor dem Jahresende können Vinyl-Enthusiasten und Analog-Liebhaber in den Showrooms ohne Voranmeldung hochwertige Phono-Vorverstärker von Acoustic Signature und Goldnote, High-End-Plattenspieler von Technics, Thorens, Acoustic Signature und SME sowie Tonabnehmer von Hana, Ortofon und Lyra live erleben und vergleichen.

In mehreren Hörstudios präsentieren die Experten sorgfältig abgestimmte Referenz-Setups, die man auch mit eigener Musik füttern darf. Besucher erwartet ein entspanntes Event mit vielen Hörmöglichkeiten, Fachgesprächen und kulinarischer Begleitung.

Weitere Infos zu Setups, den Sprechern vor Ort, Vorführ-Zeiten und Highlights findet man hier:

