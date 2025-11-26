News

Sky: WOW-Streaming ab 2,98 EUR pro Monat

Bildquelle: Sky / WOW

Sky bietet WOW als Black Friday-Angebot für kurze Zeit mit bis zu 70% Rabatt an. Das 12 Monats-Streaming-Paket WOW Filme & Serien kann derzeit 12 Monate für 2,98 € statt 9,98 € pro Monat abonniert werden.

Nach der Mindestvertragslaufzeit von 12 Monaten verlängert sich das Abo anschließend unbefristet auf 9,98 € monatlich mit monatlicher Kündigungsfrist. WOW Premium mit Full HD-Streaming ist nur für eine 7-Tage-Testphase inklusive und kostet anschließend 6 EUR pro Monat mit monatlicher Kündigungsfrist.

www.wowtv.de

