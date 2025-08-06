News
"Fright Night - Die rabenschwarze Nacht" erscheint als 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbook
07.08.2025 (Karsten Serck)
Sony veröffentlicht "Fright Night - Die rabenschwarze Nacht" auf Ultra HD Blu-ray. Der Horror-Klassiker von "Chucky - Die Mörderpuppe"-Regisseur Tom Holland aus dem Jahr 1985 erscheint am 18.09.2025 als Ultra HD Blu-ray-Steelbook.
Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision und wird voraussichtlich mit deutschem DTS HD MA 5.1-Ton und englischem Dolby Atmos-Ton ausgestattet sein.
"Chucky - Die Mörderpuppe" erscheint am 23.10.2025 als Steelbook und Mediabook auf Ultra HD Blu-ray.
