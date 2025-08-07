News

Amazon: Blu-ray Discs ab 5,99 EUR nur noch für kurze Zeit

Amazon bietet nur noch für kurze Zeit zahlreiche Blu-ray Discs ab 5,99 EUR an. Beim "Super Summer Sale" stehen noch bis zum Sonntag über 500 verschiedene Blu-ray Discs zur Auswahl. Bereits am Samstag endet außerdem die 25% "Multibuy"-Rabatt-Aktion, die neben Blu-ray Discs auch einige Ultra HD Blu-rays enthält:

weitere Angebote:

