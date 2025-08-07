News
Amazon: Blu-ray Discs ab 5,99 EUR nur noch für kurze Zeit
08.08.2025 (Anzeigen / Angebote / Aktionen)
Amazon bietet nur noch für kurze Zeit zahlreiche Blu-ray Discs ab 5,99 EUR an. Beim "Super Summer Sale" stehen noch bis zum Sonntag über 500 verschiedene Blu-ray Discs zur Auswahl. Bereits am Samstag endet außerdem die 25% "Multibuy"-Rabatt-Aktion, die neben Blu-ray Discs auch einige Ultra HD Blu-rays enthält:
- Super Summer Sale ab 5,99 EUR (bis 10.08.)
- Spare 25 % beim Kauf von 3 Ultra HD Blu-rays & Blu-ray Discs (bis 09.08.)
weitere Angebote:
- Spare 20 % beim Kauf von 2 Vinyl LPs & Boxsets (bis 30.09.)
- CD & Vinyl LP-Angebote der Woche
- Aktuelle TV-Angebote
Als Amazon-Partner erhalten wir Provisionen für qualifizierte Verkäufe.
Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links.