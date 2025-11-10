News

Horror-Thriller "Forbidden Floor - The Home" erscheint auf Blu-ray Disc

Plaion Pictures veröffentlicht "Forbidden Floor - The Home" auf Blu-ray Disc. Der Horror-Thriller von James DeMonaco (The Purge) über unheimliche Vorgänge im abgeschirmten vierten Stockwerk eines Altersheims, erscheint am 20.11.2025 mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton auf Blu-ray Disc. Als Bonus-Material sind ein Audiokommentar, Making of und Trailer geplant.

