Survival-Thriller "Not Without Hope" erscheint auf Blu-ray Disc

Square One Entertainment veröffentlicht "Not Without Hope" auf Blu-ray Disc. Der Survival-Thriller von Joe Carnahan (Boss Level) mit Josh Duhamel und Zachary Levi über eine Gruppe von Freunden, die nach einem Schiffbruch im Golf von Mexiko ums Überleben kämpfen, erscheint am 29.01.2026 mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton auf Blu-ray Disc.

