Grammy für das "Best Immersive Audio Album" geht an Hans-Martin Buff

Dolby Deutschland freut sich ganz besonders, Hans Martin-Buff für seinen Grammy-Award in der Kategorie "Best Immersive Audio Album" für das Album "i/o (In-Side)" von Peter Gabriel gratulieren zu können. Der Preis bestätigt Buffs außergewöhnliche Fähigkeiten und sein Engagement in der Welt der immersiven Tontechnik.

Hans-Martin Buff ist ein renommierter deutscher Tonmeister und Produzent. Seit den frühen 2000er Jahren war er bereits an verschiedenen Projekten in Deutschland und international beteiligt und hat mit zahlreichen bekannten Künstlern (Scorpions, Prince) zusammengearbeitet. Er ist bekannt für seine innovative Herangehensweise und sein tiefes Verständnis für Klangqualität.

Erst kürzlich war der Tonmeister beim Dolby Podcast "music & movies - Der Dolby Podcast" zu Gast und erzählte über die Arbeit am oben genannten Album. Er sprach über die Herausforderungen und Freuden, die er während des Mischprozesses erlebte, und gab Einblicke in den Prozess, der zu diesem herausragenden Ergebnis geführt haben.

Zu seiner Zusammenarbeit mit dem Weltstar Peter Gabriel sagt Buff unter anderem:

„Ich habe noch nie so eine kreative Offenheit erlebt. Er sagte mir schlicht: 'Mir ist es völlig egal, wenn Dein Mix völlig anders als Stereo klingt, solange er großartig ist.'"

