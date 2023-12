News

"Five Nights at Freddy’s" erscheint als 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbook

Universal veröffentlicht "Five Nights at Freddy’s" im Januar auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc und im Februar noch einmal als 4K-Steelbook. Der Horror-Film mit Josh Hutcherson, Elizabeth Lail, Kat Conner Sterling, Piper Rubio, und Mary Stuart Masterson erscheint zunächst am 11.01.2024 in den Standard-Varianten. Das Ultra HD Blu-ray-Steelbook soll ab dem 22.02.2024 erhältlich sein.

Die Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray werden mit deutschem und englischem Dolby Atmos-Ton ausgestattet sein. Als Bonus-Material sind ein Audio-Kommentar, mehrere Making of-Featurettes und Deleted Scenes geplant.

Five Nights at Freddy’s (Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc)

Bild: 2,10:1

Ton: Dolby Atmos (Deutsch, Englisch)

Untertitel: Deutsch, Englisch u.a.

Anzeige

Bonusmaterial

- Audio-Kommentar

- Deleted Scenes

- Gag Reel

- "Five Nights at Freddy's": From Game to Big Screen

- Killer Animatronics

- "Five Nights" in three dimensions

Anzeige

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.