"SAW X" jetzt im Kino und bald auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc

StudioCanal veröffentlicht "SAW X" auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc. Der zehnte Teil der SAW-Reihe läuft seit dem 30.11.2023 in den deutschen Kinos und wird laut ersten Handelsinformationen voraussichtlich am 07.03.2024 fürs Heimkino veröffentlicht. Die Ultra HD Blu-ray soll neben der Standard-Ausgabe auch als "Limited Collector's Edition" erscheinen.

Der Film wird auf beiden Blu-ray-Varianten mit deutschem und englischem Dolby Atmos-Ton präsentiert. Als Bonus-Material sind u.a. ein Audio-Kommentar mit Regisseur Kevin Greutert, Kameramann Nick Matthews und Produktionsdesigner Anthony Stabley, ein sechsteiliges Making of und geschnittene Szenen geplant.

