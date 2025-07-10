"Drachenzähmen leicht gemacht" mit Dolby Atmos auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc
10.07.2025 (Karsten Serck)
Universal veröffentlicht "Drachenzähmen leicht gemacht" (How to Train Your Dragon) im August auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Die Realverfilmung der Dreamworks-Animationsreihe von Dean DeBlois mit Mason Thames und Gerard Butler erscheint am 28.08.2025 fürs Heimkino.
Alle Blu-ray-Varianten sind mit deutschem und englischem Dolby Atmos-Ton ausgestattet und zeigen einzelne Sequenzen im IMAX-Bildformat. Als Bonus-Material sind mehrere Making of-Featurettes, unveröffentlichte Szenen und ein Gag Reel geplant. Die Ultra HD Blu-ray erscheint auch als Steelbook.
- Drachenzähmen leicht gemacht - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Drachenzähmen leicht gemacht [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Drachenzähmen leicht gemacht [Blu-ray] bei Amazon.de
- Drachenzähmen leicht gemacht - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Drachenzähmen leicht gemacht [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Drachenzähmen leicht gemacht [Blu-ray] bei jpc.de
