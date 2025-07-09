News

beyerdynamic präsentiert kabellosen On-Ear-Kopfhörer AVENTHO 100

beyerdynamic bringt mit dem AVENTHO 100 einen neuen kabellosen On-Ear-Kopfhörer auf den Markt, der elegantes Design mit modernster Technik kombinieren möchte. Die schicke Understatement-Optik hat dem neuen Modell bereits den Red Dot Design Award beschert.

Herzstück der geschlossenen Konstruktion des AVENTHO 100 sind dynamische 45-mm-Treiber. Codecs wie aptX™ Lossless, aptX Adaptive, AAC und SBC werden unterstützt und eine aktive Geräuschunterdrückung (ANC) ist ebenfalls an Bord. Die Qualcomm cVc™-Technologie sorgt für klare Verständlichkeit beim Telefonieren. Die Akkulaufzeit beträgt bis zu 60 Stunden ohne ANC und 40 Stunden mit aktiviertem Noise Cancelling. Dank Schnellladefunktion sollen 15 Minuten Ladezeit für bis zu 15 Stunden Nutzung ausreichen.

Mit Bluetooth 5.4, Google Fast Pair und Multipoint-Unterstützung gelingt die kabellose Verbindung zu mehreren Geräten. Trotz der robusten Bauweise wiegt der AVENTHO 100 nur 220 Gramm. Hochwertige Materialien wie Aluminium, Textilkabel und Memory-Foam-Ohrpolster unterstreichen den Premiumanspruch. Die Ohrpolster sind austauschbar, das faltbare Design sorgt für hohe Mobilität.

Der AVENTHO 100 ist ab sofort in den Farben Schwarz, Braun und Cream zum Preis von 199 Euro (UVP) erhältlich – direkt bei beyerdynamic, bei Amazon sowie im Fachhandel. Im Lieferumfang enthalten sind ein USB-C-Ladekabel, ein 3,5-mm-AUX-Kabel und ein Transportbeutel.

