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Amazon "2 für 1 Sparpaket" mit Ultra HD Blu-rays & Blu-ray Discs
26.06.2025 (Anzeigen / Angebote / Aktionen)
Amazon.de hat eine neue "2 für 1 Sparpaket"-Aktion unter dem Motto "Doppelt shoppen, einmal zahlen" gestartet. Beim Kauf von jeweils zwei Ultra HD Blu-rays, Blu-ray Discs oder DVDs gibt es den jeweils günstigsten Artikel umsonst. So lassen sich bis zu 50 Prozent sparen. Es stehen zahlreiche Filme von Universal, Warner und Paramount zur Auswahl. Die auf der Aktionsseite integrierte Suchfunktion ermöglicht das gezielte Suchen nach bestimmten Titeln oder Formaten:
- "2 für 1 Sparpaket" - Doppelt shoppen, einmal zahlen (bis 07.07.)
weitere Angebote:
- Spare 20 % beim Kauf von 2 Vinyl LPs & Boxsets (bis 30.09.)
- "Spare 25 % beim Kauf von 3 Artikeln" mit Ultra HD Blu-rays & Blu-ray Discs (bis 27.06.)
Als Amazon-Partner erhalten wir Provisionen für qualifizierte Verkäufe.
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