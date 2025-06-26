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Amazon "2 für 1 Sparpaket" mit Ultra HD Blu-rays & Blu-ray Discs

Amazon.de hat eine neue "2 für 1 Sparpaket"-Aktion unter dem Motto "Doppelt shoppen, einmal zahlen" gestartet. Beim Kauf von jeweils zwei Ultra HD Blu-rays, Blu-ray Discs oder DVDs gibt es den jeweils günstigsten Artikel umsonst. So lassen sich bis zu 50 Prozent sparen. Es stehen zahlreiche Filme von Universal, Warner und Paramount zur Auswahl. Die auf der Aktionsseite integrierte Suchfunktion ermöglicht das gezielte Suchen nach bestimmten Titeln oder Formaten:

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