Disney+ zeigt Elton John-Konzert live

Disney+ überträgt im November ein Konzert von Elton John live für alle Abonnenten. "Elton John Live: Abschied vom Dodger Stadium" wird am Montag, den 21. November 2022, 5.00 Uhr deutsche Zeit, exklusiv auf Disney+ live gestreamt. Bereits um 04:30 Uhr startet der „Countdown to Elton Live“.

Im Rahmen des Konzerts sollen die größten Hits aus den letzten 50 Jahren präsentiert werden. Begleitet werden soll Elton John von einigen weiteren namhaften Künstlern, die zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben werden.

Das Konzert bildet den Auftakt für die für das Jahr 2023 geplante Dokumentation „Goodbye Yellow Brick Road: The Final Elton John Performances and the Years That Made His Legend“. Die Doku von Filmemacher David Furnish soll bisher unveröffentlichtes Proben- und Konzertmaterial aus den letzten 50 Jahren sowie exklusive persönliche Archivaufnahmen und Interviews zeigen. Der Film soll weltweit auf Festivals und in Kinos gezeigt werden, bevor er auf Disney+ startet. Der genaue VÖ-Termin wurde noch nicht mitgeteilt.

www.disneyplus.com

