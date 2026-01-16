News

"Tampeko - Ein Dollar hat zwei Seiten" erscheint auf Blu-ray Disc

Plaion Pictures veröffentlicht "Tampeko - Ein Dollar hat zwei Seiten" auf Blu-ray Disc. Der Western-Klassiker erscheint am 05.02.2026 in der "Western All’Arrabbiata"-Reihe mit DTS HD MA 2.0-Ton auf Blu-ray Disc. Als Bonus-Material sind u.a. mehrere Featurettes und Trailer geplant. Die Blu-ray Disc ist exklusiv im Plaion Shop erhältlich:

Außerdem sind für kurze Zeit die früheren Teile der "Western All’Arrabbiata"-Reihe im Angebot:

