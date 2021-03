News

Disney+: Neuer "Star Wars: The Bad Batch"-Trailer online

Disney+ hat einen neuen Trailer für "Star Wars: The Bad Batch" veröffentlicht:

Die neue Star Wars-Animations-Serie wird ab dem 04.05.2021 exklusiv bei Disney+ gezeigt. Den Auftakt macht ein 70-minütiges Special, auf das ab dem 7. Mai wöchentlich immer freitags eine neue Episode folgen wird.

Offizielle Synopsis:

„Star Wars: The Bad Batch" folgt der Elitetruppe aus experimentellen Klonen der Bad Batch, die zum ersten Mal in „The Clone Wars" eingeführt wurden: Die Klone der Kloneinheit 99 müssen sich in einer sich schnell verändernden Galaxis zurechtfinden. Die Mitglieder der Bad Batch setzen sich als einzigartige Truppe von Klonen zusammen, die sich genetisch von ihren Brüdern in der Klonarmee unterscheiden. Jeder von ihnen besitzt eine einzigartige, außergewöhnliche Fähigkeit, die sie zu außerordentlich effektiven Soldaten und einer herausragenden Gruppe macht.

www.disneyplus.com